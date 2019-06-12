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12/06/2019 15:04

【移交逃犯】消息︰建制派由中區警署乘旅遊巴前往立法會

　　《經濟通通訊社１２日專訊》立法會原定於今日早上１１時召開大會，但主席梁君彥宣布押
後會議，並指具體開會時間將容後公布。有消息指，多名建制派立法會議員由中區警署乘坐旅遊
巴前往立法會大樓。中區警署往立法會馬路有示威者與警方對峙。（ｙｎ）（ｚｚ）

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