【移交逃犯】立法會現場大量警察聚集，門外一度煙霧瀰漫

《經濟通通訊社１２日專訊》立法會原定今日１１點開會，將恢復二讀《逃犯條例》修訂草

案，大批市民由昨晚（１１日）起於立法會外添美道一帶聚集，高呼口號反對《逃犯條例》修訂

。

直至下午３時許，不同方向分別有示威者衝擊，立法會往示威區方向出口一度有警員進出，

其後門外一度煙霧瀰漫。（ｃｗ）（ｚｚ）

