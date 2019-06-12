《經濟通通訊社１２日專訊》立法會原定今日１１點開會，將恢復二讀《逃犯條例》修訂草
案，大批市民由昨晚（１１日）起於立法會外添美道一帶聚集，高呼口號反對《逃犯條例》修訂
。
直至下午３時許，不同方向分別有示威者衝擊，立法會往示威區方向出口一度有警員進出，
其後門外一度煙霧瀰漫。（ｃｗ）（ｚｚ）
12/06/2019 15:50
【移交逃犯】立法會現場大量警察聚集，門外一度煙霧瀰漫
《經濟通通訊社１２日專訊》立法會原定今日１１點開會，將恢復二讀《逃犯條例》修訂草
案，大批市民由昨晚（１１日）起於立法會外添美道一帶聚集，高呼口號反對《逃犯條例》修訂
。
直至下午３時許，不同方向分別有示威者衝擊，立法會往示威區方向出口一度有警員進出，
其後門外一度煙霧瀰漫。（ｃｗ）（ｚｚ）
|香港政情12/06/2019
【移交逃犯】爭議從未止 政府兩度修訂內容拒撤回 大律師公會3度發文反修例
|香港政情12/06/2019
一文睇晒《逃犯條例》修訂爭議前世今生
|FOCUS12/06/2019
【FOCUS】修例「急就章」應調整 表訴求勿忘「四原則」
|剖析天下12/06/2019
貿易亂局加快避險 金價破位急升或望千四
|剖析天下12/06/2019
財政改革法案 左右巴西前途
|生財有道12/06/2019
國產品牌受捧 金山軟件利劍出鞘
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰