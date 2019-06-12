【移交逃犯】有示威者拉走立法會前鐵馬，並圍封議員入口２

《經濟通通訊社１２日專訊》立法會原定今日１１點開會，將恢復二讀《逃犯條例》修訂草

案，大批市民由昨晚（１１日）起於立法會外添美道一帶聚集，高呼口號反對《逃犯條例》修訂

。直至下午３時許，有示威者衝到立法會添美道外的行人路，拉走本身架設的鐵馬，並用鐵馬圍

封議員入口２。（ｃｗ）（ｚｚ）

