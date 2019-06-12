《經濟通通訊社１２日專訊》立法會大樓門外示威區，有警察發射催淚彈及布袋彈。今日下
午約三時，金鐘添華道夏愨道口，以鐵馬展開衝擊；示威者又投擲物品，防暴警察架起防暴盾抵
擋。有示威者以鐵馬作衝擊，警方數度施放催淚水劑。有警察疑被雜物擲中後腦，感到暈昡及呼
吸困難，不能站穩，需由同袍扶到立法會內進行急救，脫去身上裝備。衛生服務界李國麟途經見
狀，協助進行治理。警方則擬召白車到場。（ｆｗ）（ｚｚ）
12/06/2019 16:16
【移交逃犯】一名警員疑被雜物擲中受傷，衛生服務界李國麟助治理
《經濟通通訊社１２日專訊》立法會大樓門外示威區，有警察發射催淚彈及布袋彈。今日下
午約三時，金鐘添華道夏愨道口，以鐵馬展開衝擊；示威者又投擲物品，防暴警察架起防暴盾抵
擋。有示威者以鐵馬作衝擊，警方數度施放催淚水劑。有警察疑被雜物擲中後腦，感到暈昡及呼
吸困難，不能站穩，需由同袍扶到立法會內進行急救，脫去身上裝備。衛生服務界李國麟途經見
狀，協助進行治理。警方則擬召白車到場。（ｆｗ）（ｚｚ）
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