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12/06/2019 16:29

【移交逃犯】警方多次施放催淚彈，衝入示威區的群眾暫時撤走

　　《經濟通通訊社１２日專訊》立法會原定今日恢復《逃犯條例》修訂草案，大批市民由昨晚
（１１日）起於立法會外添美道一帶聚集。直至今日下午時許，有示威者衝破警方防線進入立法
會示威區，警察多次發射催淚彈及布袋彈，企圖驅散在政府總部及立法會示威區的示威者，場面
一片混亂。示威者向後退，早前衝入示威區的人士暫時撤走，退入中信大廈及大廈停車場等地

　　有部分示威者感到不適，有人需要躺下或坐在地上休息，有示威人士協助他人用水清洗催淚

。（ｃｗ）（ｚｚ）

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