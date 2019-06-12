【移交逃犯】江永祥︰警方使用武力有嚴格指引，指現正是暴亂

《經濟通通訊社１２日專訊》立法會大樓門外示威區，爆發警民衝突。警方為驅散示威者，

發射催淚彈及布袋彈。警務處處長盧偉聰及警察公共關係科高級警司江永祥，於今日下午４時許

見記者。

江永祥表示，警方使用武力有嚴格指引，並稱立法會外現正是「暴亂」；不過，盧偉聰於發

言時未有使用「暴亂」一事，只形容為「騷亂」。江永祥又表示，警方目標是維持公共安全，以

及令立法會及政府總部可正常運作。（ｙｎ）（ｚｚ）

