《經濟通通訊社１２日專訊》立法會大樓門外示威區，爆發警民衝突。警方為驅散示威者，
發射催淚彈及布袋彈。警務處處長盧偉聰及警察公共關係科高級警司江永祥，於今日下午４時許
見記者。
江永祥表示，警方使用武力有嚴格指引，並稱立法會外現正是「暴亂」；不過，盧偉聰於發
言時未有使用「暴亂」一事，只形容為「騷亂」。江永祥又表示，警方目標是維持公共安全，以
及令立法會及政府總部可正常運作。（ｙｎ）（ｚｚ）
12/06/2019 16:39
【移交逃犯】江永祥︰警方使用武力有嚴格指引，指現正是暴亂
《經濟通通訊社１２日專訊》立法會大樓門外示威區，爆發警民衝突。警方為驅散示威者，
發射催淚彈及布袋彈。警務處處長盧偉聰及警察公共關係科高級警司江永祥，於今日下午４時許
見記者。
江永祥表示，警方使用武力有嚴格指引，並稱立法會外現正是「暴亂」；不過，盧偉聰於發
言時未有使用「暴亂」一事，只形容為「騷亂」。江永祥又表示，警方目標是維持公共安全，以
及令立法會及政府總部可正常運作。（ｙｎ）（ｚｚ）
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