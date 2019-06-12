【移交逃犯】現場疑有年輕示威者頭部中槍倒地昏迷

《經濟通通訊社１２日專訊》立法會原定今日恢復《逃犯條例》修訂草案，大批市民由昨晚

（１１日）起於立法會外添美道一帶聚集。直至今日下午３時許，有示威者衝破警方防線進入立

法會示威區，警察多次發射催淚彈及布袋彈，示威者隨即後退，多名示威者和警察受傷，有一名

年輕示威者疑中槍倒地，頭破血流昏迷。（ｃｗ）（ｚｚ）

