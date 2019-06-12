【移交逃犯】立法會現全面封鎖，議員記者不准進出

《經濟通通訊社１２日專訊》警方下午在立法會及政總附近多次施放催淚彈及發射布袋彈，

有市民疑中槍頭破血流昏迷，送院搶救。立法會宣布全面封鎖大樓，所有議員和記者不得進出，

現時立法會大樓的保安由警察接管。（ｆｗ）（ｚｚ）

