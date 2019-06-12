【移交逃犯】港台司機在衝突中受傷，頭部流血失去知覺送院

《經濟通通訊社１２日專訊》大批市民由昨晚（１１日）起於立法會外添美道一帶聚集，反

對《逃犯條例》修訂草案。警方下午在立法會及政總附近多次施放催淚彈，又發射布袋彈及橡膠

子彈，一名港台司機在衝突中受傷，據悉該司機頭部流血並失去知覺，送往瑪麗醫院救治。

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