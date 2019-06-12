【移交逃犯】郭榮鏗譴責警方於立法會內作拘捕及審問行為

《經濟通通訊社１２日專訊》法律界功能界別議員、公民黨郭榮鏗，今日下午約５時２０分

於立法會大樓內見記者時表示，現時立法會大樓已被警方佔據。

郭榮鏗指，他與資訊科技界立法會議員莫乃光，目擊一個示威者被警方區隔在立法會一房間

中，意圖進行審問。郭榮鏗譴責警方把立法會變成警署般收押示威者；就以上事件，他將向警務

處處長直接表達不滿。（ｙｎ）（ｚｚ）

