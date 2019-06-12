《經濟通通訊社１２日專訊》立法會議員朱凱廸在立法會外公布有關消息，形容「已成功行
出第一步」，並呼籲示威者要警惕，因立法會主席有權隨時召開會議，希望示威者繼續留守。
（ｆｗ）（ｚｚ）
12/06/2019 10:58
【移交逃犯】立法會秘書處表示１１時的立法會大會將押後
《經濟通通訊社１２日專訊》立法會議員朱凱廸在立法會外公布有關消息，形容「已成功行
出第一步」，並呼籲示威者要警惕，因立法會主席有權隨時召開會議，希望示威者繼續留守。
（ｆｗ）（ｚｚ）
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