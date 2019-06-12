【移交逃犯】大批市民聚集，胡志偉：保持和平，勿予藉口警動武

《經濟通通訊社１２日專訊》立法會今日恢復二讀《逃犯條例》修訂草案，大批市民於立法

會外添美道一帶聚集，示威者高呼口號，反對《逃犯條例》修訂。

警方以有消息指現正有大量武器及磚頭運到現場，要求示威者離開。在政總東翼前地前的示

威者舉高雙手高呼「撤回」口號，又唱聖詩以示和平示威。

民主黨主席胡志偉在警方防線外，要求警察不要冤枉示威者，又呼籲示威者勿衝擊警方防線

「勿給任何藉口讓警方打大家」，並指現時最重要是令有關會議不能進行。（ｃｗ）（ｚｚ）

