《經濟通通訊社１２日專訊》立法會今日恢復二讀《逃犯條例》修訂草案，大批市民於立法
會外添美道一帶聚集，示威者高呼口號，反對《逃犯條例》修訂。
警方以有消息指現正有大量武器及磚頭運到現場，要求示威者離開。在政總東翼前地前的示
威者舉高雙手高呼「撤回」口號，又唱聖詩以示和平示威。
民主黨主席胡志偉在警方防線外，要求警察不要冤枉示威者，又呼籲示威者勿衝擊警方防線
「勿給任何藉口讓警方打大家」，並指現時最重要是令有關會議不能進行。（ｃｗ）（ｚｚ）
12/06/2019 11:02
【移交逃犯】大批市民聚集，胡志偉：保持和平，勿予藉口警動武
《經濟通通訊社１２日專訊》立法會今日恢復二讀《逃犯條例》修訂草案，大批市民於立法
會外添美道一帶聚集，示威者高呼口號，反對《逃犯條例》修訂。
警方以有消息指現正有大量武器及磚頭運到現場，要求示威者離開。在政總東翼前地前的示
威者舉高雙手高呼「撤回」口號，又唱聖詩以示和平示威。
民主黨主席胡志偉在警方防線外，要求警察不要冤枉示威者，又呼籲示威者勿衝擊警方防線
「勿給任何藉口讓警方打大家」，並指現時最重要是令有關會議不能進行。（ｃｗ）（ｚｚ）
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