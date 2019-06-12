《經濟通通訊社１２日專訊》立法會今日恢復二讀《逃犯條例》修訂草案。馬會表示，基於
今早中環的情況，位於中環的３間投注站會暫停服務，直至另行通知為止。該３間投注站分別位
於天星碼頭行人隧道、中環干諾道中６４號、上環干諾道西３號。（ｃｗ）（ｚｚ）
12/06/2019 11:42
【移交逃犯】馬會暫停３間位於中環的投注站服務
《經濟通通訊社１２日專訊》立法會今日恢復二讀《逃犯條例》修訂草案。馬會表示，基於
今早中環的情況，位於中環的３間投注站會暫停服務，直至另行通知為止。該３間投注站分別位
於天星碼頭行人隧道、中環干諾道中６４號、上環干諾道西３號。（ｃｗ）（ｚｚ）
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