《經濟通通訊社１２日專訊》立法會今日恢復二讀《逃犯條例》修訂草案，大批市民在昨晚
（１１日）起開始於立法會外添美道一帶聚集，反對《逃犯條例》修訂。
多名民主派立法會議員都有到場支持示威者。其中民主黨立法會議員鄺俊宇由昨晚至今早一
直留守在金鐘集會現場支援示威者，呼籲市民堅守龍和道及夏慤道。直至今早約１１時，立法會
秘書處指會押後會議，鄺俊宇在發言後一度不支暈倒，需由示威者照料他。（ＣＷ）（ｚｚ）
12/06/2019 12:05
【移交逃犯】民主黨議員鄺俊宇由昨晚留守至今早，一度不支暈倒
《經濟通通訊社１２日專訊》立法會今日恢復二讀《逃犯條例》修訂草案，大批市民在昨晚
（１１日）起開始於立法會外添美道一帶聚集，反對《逃犯條例》修訂。
多名民主派立法會議員都有到場支持示威者。其中民主黨立法會議員鄺俊宇由昨晚至今早一
直留守在金鐘集會現場支援示威者，呼籲市民堅守龍和道及夏慤道。直至今早約１１時，立法會
秘書處指會押後會議，鄺俊宇在發言後一度不支暈倒，需由示威者照料他。（ＣＷ）（ｚｚ）
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