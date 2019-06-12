《經濟通通訊社１２日專訊》立法會原定今日１１點開會，恢復二讀《逃犯條例》修訂草案
。台灣總統蔡英文昨晚於ｆａｃｅｂｏｏｋ回應有關港府修訂《逃犯條例》，台灣拒絕接受以修
法為前提的個案移交，並批評修例損害人權保障與民主法治。
蔡指香港日前有百萬人上街抗爭「送中惡法」，而香港政府只重申北京的指令，反映了中國
在香港實施的「一國兩制」的失敗。蔡英文認為目前香港的自由、民主與人權，都是來自威權的
施捨，並一再重申，「絕不會接受任何以消滅國家主權為目的之作為」。（ｈｍ）（ｚｚ）
12/06/2019 13:05
【移交逃犯】蔡英文：修例損民主法治，拒接受此前提下的個案移交
《經濟通通訊社１２日專訊》立法會原定今日１１點開會，恢復二讀《逃犯條例》修訂草案
。台灣總統蔡英文昨晚於ｆａｃｅｂｏｏｋ回應有關港府修訂《逃犯條例》，台灣拒絕接受以修
法為前提的個案移交，並批評修例損害人權保障與民主法治。
蔡指香港日前有百萬人上街抗爭「送中惡法」，而香港政府只重申北京的指令，反映了中國
在香港實施的「一國兩制」的失敗。蔡英文認為目前香港的自由、民主與人權，都是來自威權的
施捨，並一再重申，「絕不會接受任何以消滅國家主權為目的之作為」。（ｈｍ）（ｚｚ）
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