【移交逃犯】蔡英文：修例損民主法治，拒接受此前提下的個案移交

《經濟通通訊社１２日專訊》立法會原定今日１１點開會，恢復二讀《逃犯條例》修訂草案

。台灣總統蔡英文昨晚於ｆａｃｅｂｏｏｋ回應有關港府修訂《逃犯條例》，台灣拒絕接受以修

法為前提的個案移交，並批評修例損害人權保障與民主法治。

蔡指香港日前有百萬人上街抗爭「送中惡法」，而香港政府只重申北京的指令，反映了中國

在香港實施的「一國兩制」的失敗。蔡英文認為目前香港的自由、民主與人權，都是來自威權的

施捨，並一再重申，「絕不會接受任何以消滅國家主權為目的之作為」。（ｈｍ）（ｚｚ）

