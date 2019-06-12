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12/06/2019 14:03

【移交逃犯】林鄭和陳茂波取消出席港交所上市周年酒會

　　《經濟通通訊社１２日專訊》港交所發言人表示，接獲政府通知，特首林鄭月娥及財政司司
長陳茂波將不會出席今晚在交易廣場舉行的周年酒會。
　　本月２７日為香港交易所（００３８８）上市１９周年，原訂今日在交易廣場舉行誌慶酒會
，並邀特首林鄭月娥為主禮嘉賓。港交所表示酒會將會繼續進行。而港交所主席史美倫及行政總
裁李小加，據程序安排會會在下午５時１５分會見傳媒。
　　由於立法會外大批市民聚集抗議《逃犯條例》二讀。立法會原訂今早進行會議，立法會主席
梁君彥宣布延遲會議。（ｈｍ）（ｚｚ）

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