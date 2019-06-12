《經濟通通訊社１２日專訊》民陣發言人岑子杰今日下午約２時正在金鐘集會現場發言，指
民陣已向警方表示在龍匯道舉行集會，暫未收到警方的不反對通知書，亦未收到警方反對，因此
認為今次集會合法，並呼籲更多人到場和平集會。
岑子杰又稱政府不撤回、人民不撤退，只有行政長官林鄭月娥宣布撤回《逃犯條例》修訂草
案，他們才會結束集會。岑子杰指，立法會主席梁君彥有權隨時在今日任何時間恢復會議，呼籲
在場人士不要掉以輕心。（ｙｎ）（ｚｚ）
12/06/2019 14:08
【移交逃犯】民陣於龍匯道設講台：政府不撤回人民不撤退
《經濟通通訊社１２日專訊》民陣發言人岑子杰今日下午約２時正在金鐘集會現場發言，指
民陣已向警方表示在龍匯道舉行集會，暫未收到警方的不反對通知書，亦未收到警方反對，因此
認為今次集會合法，並呼籲更多人到場和平集會。
岑子杰又稱政府不撤回、人民不撤退，只有行政長官林鄭月娥宣布撤回《逃犯條例》修訂草
案，他們才會結束集會。岑子杰指，立法會主席梁君彥有權隨時在今日任何時間恢復會議，呼籲
在場人士不要掉以輕心。（ｙｎ）（ｚｚ）
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