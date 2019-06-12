【移交逃犯】六宗教領袖籲政府和市民以克制和平方式尋求解決之道

《經濟通通訊社１２日專訊》香港六宗教領袖座談會發出呼籲，指修訂「逃犯條例」引發激

烈爭議，香港宗教界深表關注，認為市民大眾在合法情況下舉行遊行集會，向政府表達意見的權

利，應予以尊重，呼籲特區政府和市民大眾以克制、和平的方式尋求解決之道，亦希望政府與市

民求同存異，以真誠態度溝通，相互理解，達致共識。

六宗教領袖座談會當中包括了香港佛教聯合會、天主教香港教區、孔教學院、中華回教博愛

社、香港基督教協進會及香港道教聯合會。（ｃｗ）（ｚｚ）

