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12/06/2019 14:22

【移交逃犯】毛孟靜：今早未能開會是因有建制派議員未能回立法會

　　《經濟通通訊社１２日專訊》民主派會議召集人毛孟靜，於金鐘龍匯道中信大廈外設置的
「大台」發言。毛孟靜表示，今日早上立法會未能召開會議，是由於有建制派議員未能返回立法
會大樓。
　　毛孟靜強調，政府必須撤回《逃犯條例》修訂，不會接受政府只調整部分修例內容。她又希
望在場市民繼續留下，令會議不能在今日恢復。（ｙｎ）（ｚｚ）

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