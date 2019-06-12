【移交逃犯】毛孟靜：今早未能開會是因有建制派議員未能回立法會

《經濟通通訊社１２日專訊》民主派會議召集人毛孟靜，於金鐘龍匯道中信大廈外設置的

「大台」發言。毛孟靜表示，今日早上立法會未能召開會議，是由於有建制派議員未能返回立法

會大樓。

毛孟靜強調，政府必須撤回《逃犯條例》修訂，不會接受政府只調整部分修例內容。她又希

望在場市民繼續留下，令會議不能在今日恢復。（ｙｎ）（ｚｚ）

