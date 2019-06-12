【數據解讀】分析：５月通脹如期升至１５個月高位，破３有風險

《經濟通通訊社１２日專訊》內地５月通脹數據在預期中走高，食品價格的上漲拉動ＣＰＩ

同比漲幅創１５個月高位，中原銀行首席經濟學家王軍稱，ＣＰＩ溫和上漲，既有食品價格，如

鮮果、豬肉及其替代品雞肉、禽肉上升影響，也有去年翹尾因素較大有關。下半年豬肉價格同比

仍會上升，但翹尾回落，可有效對沖一部分。儘管下半年有可能個別月份有上破３％的可能性，

但全年控制在３％以內可能性較大，不構成經濟運行的主要威脅。

交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智指稱，目前豬肉價格處在上行周期，下半年同比還

有上漲的可能性，可能會繼續帶動整個食品價格的上漲，未來個別月份ＣＰＩ達到３％不是沒有

可能。但這很難形成趨勢，他並稱，非食品價格並沒有明顯的上漲，核心ＣＰＩ上漲的壓力是非

常小的，核心ＣＰＩ走勢比較平穩甚至略有走弱，反應出整體需求還是減弱的。

西南證券宏觀團隊認為，６月ＣＰＩ可能繼續在２﹒７％至２﹒８％水平，而後三季度

ＣＰＩ同比增速將再度回落，目前來看年內ＣＰＩ破３％較為困難，因而通脹走勢符合預期。無

礙貨幣政策寬鬆。近期穩增長政策有所發力，後續需要寬鬆政策繼續出台，穩定總需求，避免工

業品價格較長時間處於通縮區間。（ｃａ）

