【政策解讀】華泰：專項債用於資本金非大水漫灌，精準支持補短板

《經濟通通訊社１２日專訊》華泰宏觀李超團隊今日發布研報稱，中央辦公廳、國務院辦公

廳印發的《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》，明確指出專項債用於

資本金要精准聚焦重點領域和重大項目。這說明政策意圖不是要大規模刺激基建，而是要精準支

持補短板重點方向。仍維持今年基建投資整體溫和回升，結構上鐵路、高速公路、生態環境治理

投資增速可能反彈較明顯的觀點。（ｗｌ）

