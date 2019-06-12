《經濟通通訊社１２日專訊》華泰宏觀李超團隊今日發布研報稱，中央辦公廳、國務院辦公
廳印發的《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》，明確指出專項債用於
資本金要精准聚焦重點領域和重大項目。這說明政策意圖不是要大規模刺激基建，而是要精準支
持補短板重點方向。仍維持今年基建投資整體溫和回升，結構上鐵路、高速公路、生態環境治理
投資增速可能反彈較明顯的觀點。（ｗｌ）
12/06/2019 10:57
【政策解讀】華泰：專項債用於資本金非大水漫灌，精準支持補短板
《經濟通通訊社１２日專訊》華泰宏觀李超團隊今日發布研報稱，中央辦公廳、國務院辦公
廳印發的《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》，明確指出專項債用於
資本金要精准聚焦重點領域和重大項目。這說明政策意圖不是要大規模刺激基建，而是要精準支
持補短板重點方向。仍維持今年基建投資整體溫和回升，結構上鐵路、高速公路、生態環境治理
投資增速可能反彈較明顯的觀點。（ｗｌ）
|國際動態12/06/2019
全球最有價值品牌 亞馬遜居首
|FOCUS11/06/2019
【FOCUS】習特工作晚宴重聚? 專項債大招「預保底」
|生財有道11/06/2019
《開市Good Morning》朱紅：騰訊再向上突破空間有限
|國際動態11/06/2019
約翰遜高票入閘 倡減稅搶中產票
|生財有道10/06/2019
【大灣區】佳兆業：目前美債還本付息壓力不大 境外借款佔38%
|生財有道10/06/2019
【大灣區】佳兆業料買地開支280億人幣 土地價值被嚴重低估
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰