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即市新聞

12/06/2019 10:35

《股林淘金－林家亨》中央谷基建振經濟，伺機吸三大基建股

　　《股林淘金》５月官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）為４９﹒４，遠低於市場預測的
４９﹒９，並進入萎縮區域，主要因中美貿易戰拖累出口訂單。中央為了降低貿易戰帶來的外圍
影響，除了已出台多項政策刺激內需，並進一步刺激基建投資，力保今年ＧＤＰ目標６％以上增
速。
　　最近國務院發布《關於造好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》，允許地方
政府發行專項債券作為項目資本金用於基建投資，相信此融資措施有助加速國內基建投資，並可
以對沖出口下滑。消息刺激國內三大基建股，中鐵（００３９０）、中鐵建（０１１８６）和中
交建（０１８００）估值低，均可作為吸納的目標。
　　中鐵、中鐵建和中交建主要從事基建建設、工程承包和勘察設計及諮詢，業務覆蓋鐵路、公
路、城市軌道、市政、橋樑、隧道、機場碼頭建設等多個領域。
　　中國鐵建首季純利按年升１３﹒５６％至３８﹒８６億元（人民幣．下同），而中交建首季
純利達３９﹒３億元，按年升１４﹒５％。中鐵盈利增速最快，首季盈利增長２０﹒２１％至
３８﹒４４億元。
　　截至今年４月底止基建投資增速升幅約３﹒８％，增速低於首季ＧＤＰ增長，政府放寬基建
融資，可望今年整體基建增速升至７％，對以上三大基建股業務有利，投資者不妨現價吸納，作
中長線投資。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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