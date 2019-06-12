《經濟通通訊社１２日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９３２，較上個交易日跌２
點子，為連續第二日走貶。
延續昨日升勢，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開３８點子，報６﹒９１００，
上個交易日即期匯率收盤報６﹒９１３８。
離岸岸人民幣亦靠穩，徘徊於６﹒９１至６﹒９２間，現跌１７點，報６﹒９２６２。
（ｗｌ）
12/06/2019 09:43
【聚焦人幣】人民幣即期開市升３８點，報６﹒９１００
《經濟通通訊社１２日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９３２，較上個交易日跌２
點子，為連續第二日走貶。
延續昨日升勢，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開３８點子，報６﹒９１００，
上個交易日即期匯率收盤報６﹒９１３８。
離岸岸人民幣亦靠穩，徘徊於６﹒９１至６﹒９２間，現跌１７點，報６﹒９２６２。
（ｗｌ）
|國際動態12/06/2019
全球最有價值品牌 亞馬遜居首
|FOCUS11/06/2019
【FOCUS】習特工作晚宴重聚? 專項債大招「預保底」
|生財有道11/06/2019
《開市Good Morning》朱紅：騰訊再向上突破空間有限
|國際動態11/06/2019
約翰遜高票入閘 倡減稅搶中產票
|生財有道10/06/2019
【大灣區】佳兆業：目前美債還本付息壓力不大 境外借款佔38%
|生財有道10/06/2019
【大灣區】佳兆業料買地開支280億人幣 土地價值被嚴重低估
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰