【聚焦人幣】人民幣即期開市升３８點，報６﹒９１００

《經濟通通訊社１２日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９３２，較上個交易日跌２

點子，為連續第二日走貶。

延續昨日升勢，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開３８點子，報６﹒９１００，

上個交易日即期匯率收盤報６﹒９１３８。

離岸岸人民幣亦靠穩，徘徊於６﹒９１至６﹒９２間，現跌１７點，報６﹒９２６２。

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