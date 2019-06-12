《經濟通通訊社１２日專訊》市場消息指，人民銀行公開市場今日將進行１５０億元（人民
幣．下同）７天期逆回購操作，及重啟２８天期逆回購操作２００億元，今日有６００億元逆回
購到期，即淨回籠２５０億元。
公開市場已錄得連續第六個交易日淨回籠，累計淨回籠４４５０億元。（ｗｌ）
12/06/2019 09:24
【人行收水】消息稱人行重啟２８天逆回購，今日淨回籠２５０億
《經濟通通訊社１２日專訊》市場消息指，人民銀行公開市場今日將進行１５０億元（人民
幣．下同）７天期逆回購操作，及重啟２８天期逆回購操作２００億元，今日有６００億元逆回
購到期，即淨回籠２５０億元。
公開市場已錄得連續第六個交易日淨回籠，累計淨回籠４４５０億元。（ｗｌ）
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