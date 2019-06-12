【人行收水】消息稱人行重啟２８天逆回購，今日淨回籠２５０億

《經濟通通訊社１２日專訊》市場消息指，人民銀行公開市場今日將進行１５０億元（人民

幣．下同）７天期逆回購操作，及重啟２８天期逆回購操作２００億元，今日有６００億元逆回

購到期，即淨回籠２５０億元。

公開市場已錄得連續第六個交易日淨回籠，累計淨回籠４４５０億元。（ｗｌ）

