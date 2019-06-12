【豬瘟來襲】海南成功研製出預防非洲豬瘟病毒注射劑

《經濟通通訊社１２日專訊》海南省農業農村廳今日發布公告稱，海南南藥研究團隊經對多

種熱帶植物進行篩選，從中分離出預防非洲豬瘟病毒感染的復方成分，組方製成注射劑，用於預

防非洲豬瘟病毒感染，經臨床試驗，顯示出一定的預防效果。（ｗｌ）

