《經濟通通訊社１２日專訊》海南省農業農村廳今日發布公告稱，海南南藥研究團隊經對多
種熱帶植物進行篩選，從中分離出預防非洲豬瘟病毒感染的復方成分，組方製成注射劑，用於預
防非洲豬瘟病毒感染，經臨床試驗，顯示出一定的預防效果。（ｗｌ）
12/06/2019 15:52
【豬瘟來襲】海南成功研製出預防非洲豬瘟病毒注射劑
《經濟通通訊社１２日專訊》海南省農業農村廳今日發布公告稱，海南南藥研究團隊經對多
種熱帶植物進行篩選，從中分離出預防非洲豬瘟病毒感染的復方成分，組方製成注射劑，用於預
防非洲豬瘟病毒感染，經臨床試驗，顯示出一定的預防效果。（ｗｌ）
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