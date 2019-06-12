【聚焦數據】人行：５月末社會融資規模存量按年增１０﹒６％

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，初步統計，５月末社會融資規模存量為

２１１﹒０６萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒６％。其中，對實體經濟發放的人民幣

貸款余額為１４３﹒０４萬億元，同比增長１３﹒４％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣

餘額為２﹒２２萬億元，同比下降１０﹒６％；委託貸款餘額為１１﹒９７萬億元，同比下降

１０﹒４％；信託貸款餘額為７﹒８８萬億元，同比下降６﹒７％；未貼現的銀行承兌匯票餘額

３﹒９萬億元，同比下降１４％；企業債券餘額為２１﹒１６萬億元，同比增長１０﹒９％；地

方政府專項債券餘額為８﹒１萬億元，同比增長４１﹒１％；非金融企業境內股票餘額為

７﹒１１萬億元，同比增長３﹒５％。

從結構看，５月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６７﹒８％

，同比高１﹒７個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比１﹒１％，同比低

０﹒２個百分點；委託貸款餘額佔比５﹒７％，同比低１﹒３個百分點；信託貸款餘額佔比

３﹒７％，同比低０﹒７個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒８％，同比低０﹒６個

百分點；企業債券餘額佔比１０％，與上年同期持平；地方政府專項債券餘額佔比３﹒８％，同

比高０﹒８個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３﹒４％，同比低０﹒２個百分點。

（ｗｌ）

