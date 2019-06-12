《經濟通通訊社１２日專訊》國家統計局公布，５月工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比上
漲０﹒６％，符預期，環比上漲０﹒２％；工業生產者購進價格同比上漲０﹒２％，環比持平。
１ ５月平均，工業生產者出廠價格比去年同期上漲０﹒４％，工業生產者購進價格上漲０
﹒２％。（ｃａ）
12/06/2019 09:35
【聚焦數據】內地５月ＰＰＩ放緩至０﹒６％，仍符預期
《經濟通通訊社１２日專訊》國家統計局公布，５月工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比上
漲０﹒６％，符預期，環比上漲０﹒２％；工業生產者購進價格同比上漲０﹒２％，環比持平。
１ ５月平均，工業生產者出廠價格比去年同期上漲０﹒４％，工業生產者購進價格上漲０
﹒２％。（ｃａ）
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