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12/06/2019 10:06

【數據解讀】統計局：ＰＰＩ環比同比漲幅回落，價格上漲行業減少

　　《經濟通通訊社１２日專訊》５月工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比上漲０﹒６％，漲幅
比上月回落０﹒３個百分點，符合市場預期，環比上漲０﹒２％。
　　國家統計局城市司處長董雅秀解讀指，５月ＰＰＩ環比、同比漲幅略有回落。從環比看，
ＰＰＩ上漲０﹒２％，漲幅比上月回落０﹒１個百分點。其中，生產資料價格上漲０﹒２％，漲
幅比上月回落０﹒２個百分點；生活資料價格上漲０﹒１％，回落０﹒１個百分點。從調查的
４０個工業行業大類看，價格上漲的有２１個，比上月減少７個；下降的有１１個，增加３個；
持平的有８個，增加４個。
　　從同比看，ＰＰＩ上漲０﹒６％，漲幅比上月回落０﹒３個百分點。其中，生產資料價格上
漲０﹒６％，漲幅比上月回落０﹒３個百分點；生活資料價格上漲０﹒９％，漲幅與上月相同。
在主要行業中，漲幅回落的有石油和天然氣開採業，上漲６﹒７％，比上月回落３﹒４個百分點

　　非金屬礦物製品業，上漲３﹒１％，回落０﹒６個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，
上漲２﹒３％，回落１﹒９個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲１﹒９％，回落０﹒５
個百分點。降幅擴大的有化學原料和化學製品製造業，下降２﹒５％，擴大０﹒６個百分點；有
色金屬冶煉和壓延加工業，下降１﹒０％，擴大０﹒６個百分點。（ｃａ）

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