【華為動向】華為７月將發布全新筆記本並啟用新命名

《經濟通通訊社１２日專訊》內地媒體從華為終端內部人士獲悉，華為將在下月發布一款全

新ＰＣ產品。據該人士透露，不同於之前產品，這款新ＰＣ產品在型號、配置上都會有很大的變

化。華為此前ＰＣ產品主要以Ｍａｔｅ Ｂｏｏｋ、Ｈｏｎｏｒ Ｂｏｏｋ命名，至於此次新品

具體命名目前還無從得知。

另外，有外媒報道指，華為著眼於最早２０２１年推出自動駕駛汽車。（ｃａ）

