《經濟通通訊社１２日專訊》內地媒體從華為終端內部人士獲悉，華為將在下月發布一款全
新ＰＣ產品。據該人士透露，不同於之前產品，這款新ＰＣ產品在型號、配置上都會有很大的變
化。華為此前ＰＣ產品主要以Ｍａｔｅ Ｂｏｏｋ、Ｈｏｎｏｒ Ｂｏｏｋ命名，至於此次新品
具體命名目前還無從得知。
另外，有外媒報道指，華為著眼於最早２０２１年推出自動駕駛汽車。（ｃａ）
12/06/2019 17:47
【華為動向】華為７月將發布全新筆記本並啟用新命名
《經濟通通訊社１２日專訊》內地媒體從華為終端內部人士獲悉，華為將在下月發布一款全
新ＰＣ產品。據該人士透露，不同於之前產品，這款新ＰＣ產品在型號、配置上都會有很大的變
化。華為此前ＰＣ產品主要以Ｍａｔｅ Ｂｏｏｋ、Ｈｏｎｏｒ Ｂｏｏｋ命名，至於此次新品
具體命名目前還無從得知。
另外，有外媒報道指，華為著眼於最早２０２１年推出自動駕駛汽車。（ｃａ）
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