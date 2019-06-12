【ＦＯＣＵＳ】修例「急就章」應調整，表訴求勿忘「四原則」

【ＦＯＣＵＳ】港府周三（１２日）直接提交《逃犯條例》修訂草案至立法會恢復二讀，主

席梁君彥聲稱將預留６１小時審議，並預料下周四（２０日）表決。自保安局２月１２日提交文

件，「修例」如一石激起千層浪，無論是商界與政府「講數」還是外國政界表達關注；無論是大

律師公會等高調反對還是周日（９日）至少自２００３年以來的最大規模遊行，政府實應以更具

說服力的廣泛諮詢、公開辯論、貼地解釋等來釋除外界尤其是港人的疑慮。

鑒於近兩日有關號召罷工罷課罷市、「全民沽港元」，甚至電話恐嚇特首辦及律政司等消息

層出不窮，民間的反對者亦不應忘記「非暴力運動」之父馬丁．路德金的金句－－「暴亂的局限

性，除了道德問題之外，是它不能贏，它的參與者也知道。因此，暴亂不是革命性的，而是反動

的，因為它招致失敗（Ｒｉｏｔｉｎｇ ｉｓ ｎｏｔ ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎａｒｙ ｂｕｔ

ｒｅａｃｉｏｎａｒｙ ｂｅｃａｕｓｅ ｉｔ ｉｎｖｉｔｅｓ ｄｅｆｅａｔ）。」



＊土地大辯論及膠袋稅諮詢皆以數月計＊



由去年初一宗台灣殺人案牽引出為堵塞現時制度漏洞的《逃犯條例》修訂，經政府兩度調整

方案及高官解畫，民間爭議及反對之聲不減反增，究其原因恐與政府「急就章」脫不了關係。

自保安局２月１２日提交文件，公眾諮詢期僅得２０天，相比去年９月收爐、歷時５個月的

「土地大辯論」公眾諮詢，可謂天淵之別。

以「土地大辯論」為例，最開始時民間反對填海之聲甚盛，其後諮詢以收集到的逾６﹒５萬

份書面意見、逾２﹒８萬份問卷、約３０００名市民抽樣電話意見調查，以及逾１８０場公眾參

與活動，最終得出「６２％問卷調查受訪者及５８％電話調查受訪者支持東大嶼都會」的結論。

再以港人熟知的「膠袋稅（徵收購物膠袋環保費）」為例，環保署於２００７年５月２８日

至７月３１日展開為期兩個月諮詢，期間並委託中文大學傳播研究中心進行民意調查等，最終徵

費於２００９年７月正式實施。

小至５毫子的膠袋徵費，港府尚且進行兩個月諮詢，涉及是否犯法坐監的《逃犯條例》修訂

，卻僅得２０天諮詢期，港人種種疑慮、擔憂情有可原。



＊明確「有何益處」，避「零和」困局＊



儘管官員多次現身立法會解畫，強調政治罪行不移交等「八不移交」；強調條例並非針對一

般市民百姓，更完全不涉及言論、出版、新聞等自由，但政府僅２０天諮詢、不惜直上大會、無

就大律師公會及律師會兩大專業團體的反對意見做出全面深入回應等，恐都不知不覺令自身墮入

「塔西陀陷阱（古羅馬歷史學家塔西佗有言，一旦皇帝成了人們憎恨的對象，他做的好事和壞事

就同樣會引起人們對他的厭惡）」。

港人務實及珍視「一國兩制」之下「免於恐懼的自由」，政府若能廣泛諮詢、公開辯論、貼

地解釋等曉之「修例到底對香港有何益處」，及以條文形式確實保障疑似逃犯得到獨立無私法庭

的公正審訊和人道對待，以實例反駁「送中」、「撤資」等陰謀論，方能走出「零和」的困局。

周日數十萬港人以白衣遊行和平表達對修例的關注，再顯理性和分寸，惟其後立法會外的暴

力衝突，及近日有關「三罷」、「全民沽港元」乃至人身恐嚇等的消息，都大有升級失控之勢。

今早，政總外多條街道因示威者佔據陷入交通癱瘓，不論參與者的目的為何，都應勿忘

「和平、理性、合法、安全」的四原則初心，方符合自身、社會、香港的最佳利益。

