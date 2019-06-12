《投資智慧－鄧聲興》中央放寬專項債券有利水泥股，海螺水泥受惠

《投資智慧》國務院辦公廳印發《關於造好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通

知》指出，允許將專項債券作為符合條件的重大項目資本金。專項債券的作用加強宏觀政策協調

配合，保持市場流動性合理充裕，促進經濟運行在合理區間。相信中央政府將透過發行地方專項

債券，加快投資基建資本性項目。自中美貿易戰以來，中央政府推出更多刺激經濟的措施。若然

兩國貿易談判在Ｇ２０峰會後惡化，預料內地政府將加速基建投資步伐，以保持經濟表現。內地

今年以來基建投資增速約４﹒４％，中央放寬專項債券發行，估計相關債券發行規模定在

２﹒１５萬億元人民幣，中國至２０１９年年底基建投資增速預料可達８％。



中央放寬專項債券刺激基建股反彈，鐵路股升逾半成。其實當局一早有意放寬鐵路投資，中

鐵（００３９０）在５月底已獲中證監批覆新股，核准公司向包括中國國新控股、中國長城資產

管理等，發行約１７億股股份以購買資產。中鐵業績表現亦不俗，首季純利按年升２０％

３８﹒４億人民幣。集團公布中標１５項重大工程，中標價合計約２９０億元。此外，基建項目

亦帶動水泥股造好。內地工業和信息化部公布，首季原材料工業表現平穩，較市場預期明顯改善

。其中，水泥行業實現營業收入１７９８﹒２億元，按年增長２０﹒７％，利潤２４６﹒８億元

，按年升３８％。行業龍頭海螺水泥（００９１４）可望受惠，集團首季淨利潤增加２７％至

６０﹒８億人民幣。加上水泥行業將進入錯峰停產期，限產措施將推升水泥價格。

《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

