《樓市亮話－湯文亮》政府不應打擊「甩名」買樓

《樓市亮話》特首林鄭月娥在上任時，坊間有不少人打賭政府很快便會出招打壓樓市，他們

的意思是遏抑需求，新樓空置稅是迫地產商賣樓，是增加供應，所以，並不算是出招壓樓市。樓

市在地產商大量推盤，而銷售量亦創新高之下，但仍然壓不住升勢，連升１６星期兼創新高，直

到在上星期稍為回落。但是，睇好樓市的人並不十分雀躍，因為成交量突然大幅減少，大家都知

道，樓市在上升時成交量急跌，就是下跌先兆，而樓市創新高，亦撳正政府死穴，坊間估計政府

短期內有機會出招遏抑需求。



＊甩名買樓人數不多，無助遏抑樓市＊



今次真的「好嘅唔靈醜嘅靈」，在中原指數破頂不足一個星期，政府已經吹風出招壓需求，

今次有些少奇怪，就是出招打擊「甩名」的首置買家，在五年內買樓要付１５％印花稅。我覺得

政府今次「冇事搵事做」，在一對夫婦結婚前後首次買樓，大多數是會以聯名形式，俗稱「長命

契」的方法，當他們有積蓄之後，就會多買一層收租，這亦是儲蓄的一種方法，令到退休時有所

保障，但聯名買樓即是浪費了一個「丁權」，兩夫婦「甩名」買樓亦是正常，政府是無理由打擊

擁有「丁權」的人，雖然政府出招的次數是沒有限制，但出招打擊「甩名」買樓人士仍然屬於

「浪費」，因為「甩名」買樓的人不多，對遏抑樓市升勢起不到有效作用，反而會被人說政府再

一次出招仍不能夠壓低樓市，令到市民擔心樓價會繼續上升而瘋狂入市。



＊樓價連升１６星期，已屆強弩之末＊



政府現階段不應該出招，中原指數連升１６個星期之後，已經是強弩之末，連老Ｃ都話樓市

破頂後就會下跌，如果政府出招打擊「甩名」買樓而樓價又剛好下跌，就會被剛買了樓的人埋怨

，如果不跌，更加會被人話出招無用。既然結果是不利於政府，倒不如靜觀其變。樓市在中美貿

易戰陰影下，一定會有顯著跌幅，政府應該趁這段時間增加土地供應，最直接辦法就是強迫性向

地產商攞地，但不為社會所不容，退而求其次是應該趁樓市下跌時與地產商洽商補地價，如果在

這方面做得好，土地供應充足，配合新樓空置稅令到地產商不能囤積居奇，這才是解決房屋問題

的正確方法，打擊「甩名」買樓的收效不會很大，無謂浪費彈藥。

《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

