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即市新聞

13/06/2019 18:11

《缸邊嫺談－黃惠嫺》金界受惠Ｎａｇａ發展及海參崴項目將營業

　　《缸邊嫺談》金界控股（０３９１８）未經審計截至３月３１日止３個月，博彩業務總收入
較去年同期增長３２％至３﹒２１元（美元．下同）；而在大眾市場業務中，大廳賭桌按押籌碼
增長３１％至３﹒４４億元，電子博彩機投入金額增長２９％至６﹒６６億元；至於貴賓業務（
泥碼）增長４５％至８１﹒８７億元。
　
＊各業務的進展＊
　
　　集團公布Ｎａｇａ　３項目的開發規劃工作已接近尾聲，預期Ｎａｇａ　３的開發將會產生
約３８億元至４０億元的資本支出，而集團決定將以內部產生的資金支付５０％的成本，餘下的
５０％將由控股股東以零利息提供。Ｎａｇａ　３竣工後將由兩座６６層酒店、兩座５３層酒店
、一座５５層公寓酒店、一個三層地下室及一個１２層多功能娛樂平台組成。Ｎａｇａ　３落成
後將大量增加ＮａｇａＷｏｒｌｄ整體的博彩及非博彩設施；ＮａｇａＷｏｒｌｄ在供應賭桌及
博彩機方面並無限制，Ｎａｇａ　３可添加最多８００張賭桌、２５００台電子博彩機。
Ｎａｇａ　１、Ｎａｇａ　２及Ｎａｇａ　３將會進一步帶動集團的收入及利潤增長。
　　集團公布俄羅斯海參崴市博彩及度假村開發項目按計劃於２０１９年完工。項目投入運營的
初期擁有至少１００台賭桌、５００台博彩機、一間至少可容納２０００人的國際級多功能會展
╱劇場設施、１０間餐飲店，以及娛樂場所，如卡拉ＯＫ，溫泉浴場（Ｓｐａ）等的賭場娛樂城
。海參崴鄰近中俄邊境及中國華北、東北地區，集團已鎖定周邊國如中國東北、韓國及日本等國
家及地方，相信隨著中國北方地區人口的收入及旅遊需求增加下，有利於金界控股進一步滲透中
國市場以實現更大的收入增長。
　
＊旅遊人數增長將帶動集團的收入增加＊
　
　　去年柬埔寨到訪遊客人次持續上升，國際遊客造訪人次增長１１％至６２０萬人次，來自中
國的遊客人次增長６７％至超過２００萬名人次。中國、越南及老撾是柬埔寨的三大遊客來源國
，合共佔柬埔寨到訪遊客總數超過５０％。而柬埔寨旅遊局，計劃到２０２５年年底，預計屆時
柬埔寨將每年接待１２００萬名國際遊客，其中５５０萬人將來自中國，３９０萬人將於金邊國
際機場抵達。現時柬埔寨受益於每周８７９次的定期國際航班，較２０１３年底增長１﹒２８倍
。再加上柬埔寨是中國「一帶一路」倡議沿線的重要國家之一，「一帶一路」政策為柬埔寨帶來
了大量的商務訪客。而金界控股在區內最具優勢之處就是擁有、管理並經營柬埔寨王國首都金邊
市唯一的一座世界級綜合酒店賭場娛樂城，持有為期７０年的賭場牌照，並擁有為期約４１年於
金邊及方圓２００公里經營賭場專營權（１９９５年至２０３５年）。

＊中長線目標１０﹒１３元＊

　　集團的業務正處於增長的階段，Ｎａｇａ　２於去年１１月開幕；Ｎａｇａ　１的翻新工程
預計將於今年底之前竣工，Ｎａｇａ　１升級項目的竣工預期將對集團的營業額增長會有正面影
響；Ｎａｇａ　３項目的開發規劃工作已接近尾聲；而位於俄羅斯海參崴市的博彩及度假村開發
項目大體上仍按計劃將於２０１９年竣工。屆時兩地的業務將大大提升集團的收入。投資者可考
慮於８﹒７元附近的水平增持或吸納，中長線的目標價為１０﹒１３元。
《工銀亞洲證券業務部分析員　黃惠嫺》

＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

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