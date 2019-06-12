《經濟通通訊社１２日專訊》大批市民由昨晚（１１日）起於立法會外添美道一帶聚集，反
對政府修訂《逃犯條例》，示威在下午演變成警民衝突。立法會一度不准議員及記者出入，至下
午５時半左右，教育界立法會議員葉建源收到秘書處電郵，指現在可用立法會停車場入口進出添
美道。（ｃｗ）（ｚｚ）
12/06/2019 17:53
【移交逃犯】議員接秘書處電郵指可用立法會停車場入口進出添美道
《經濟通通訊社１２日專訊》大批市民由昨晚（１１日）起於立法會外添美道一帶聚集，反
對政府修訂《逃犯條例》，示威在下午演變成警民衝突。立法會一度不准議員及記者出入，至下
午５時半左右，教育界立法會議員葉建源收到秘書處電郵，指現在可用立法會停車場入口進出添
美道。（ｃｗ）（ｚｚ）
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