《經濟通通訊社１２日專訊》立法會主席梁君彥於下午６時許，指示秘書處通知議員，根據
《議事規則》第１４（３）條，他已決定討論《逃犯條例》修訂草案之會議不會在今天舉行。一
待主席決定有關的會議時間，便會通知議員。（ｈｍ）（ｚｚ）
12/06/2019 18:14
【移交逃犯】立法主席已決定逃犯條例修例會議不會在今天舉行
《經濟通通訊社１２日專訊》立法會主席梁君彥於下午６時許，指示秘書處通知議員，根據
《議事規則》第１４（３）條，他已決定討論《逃犯條例》修訂草案之會議不會在今天舉行。一
待主席決定有關的會議時間，便會通知議員。（ｈｍ）（ｚｚ）
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