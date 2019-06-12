【移交逃犯】立法主席已決定逃犯條例修例會議不會在今天舉行

《經濟通通訊社１２日專訊》立法會主席梁君彥於下午６時許，指示秘書處通知議員，根據

《議事規則》第１４（３）條，他已決定討論《逃犯條例》修訂草案之會議不會在今天舉行。一

待主席決定有關的會議時間，便會通知議員。（ｈｍ）（ｚｚ）

