【移交逃犯】民主派嚴厲譴責警開槍及抹黑示威者，促林鄭下台

《經濟通通訊社１２日專訊》大批市民由昨晚（１１日）起於立法會外添美道一帶聚集，反

對政府修訂《逃犯條例》，示威在下午演變成警民衝突。警方在立法會及政總附近多次施放催淚

彈，又發射布袋彈及橡膠子彈，多名示威者及警員受傷。民主派議員傍晚見記者，嚴厲譴責警方

開槍及肆意地丟催淚彈，即使當時示威者只是坐在地上。他們要求梁君彥不應再開任何與修例相

關的會議，直至林鄭願意撤回草案。

民主派會議召集人毛孟靜指，民主派下午已要求與林鄭對話，但特首辦主任陳國基指現時情

況不穩，特首正忙於處理今日的情況，希望民主派先呼籲示威者離開再商量。毛孟靜反駁指現時

不需商量，是要求要面對面的質詢。她也批評政府抹黑示威者，指年輕人的訴求一直以來都只是

要撤回修例，她強調，有九成示威者都是和平的年輕人，完全沒有攻擊性，而警察有裝備和催淚

彈，根本不需要使用這樣程度的武力。她又斥警方定性他們為「暴徒」是未審先判。

資訊科技界莫乃光表示，除了要譴責警方的暴力外，亦要將矛頭指向林鄭月娥，批評她到現

時一直是躲起來，「還要這個特首做甚麼」。他斥林鄭月娥「差過梁振英」。公民黨譚文豪批評

林鄭月娥並非「愛香港」，是在「害香港」，他指梁振英都不敢開槍，林鄭月娥卻敢，因此不能

怪年輕人仇視警察，要求林鄭月娥撤回修例和下台。

教育界葉建源表示，他今日親眼目睹了警方很多不必要的武力去對付年輕人，作為老師感到

很心痛及無辦法接受。他呼籲業界明日罷課不罷教，本著照顧學生的宗旨，教學生探討今日的問

題，學校亦會照常運作，希望未滿１８歲的學生回到學校，留在安全位置，不希望有不必要的傷

害。（ｃｗ）（ｚｚ）

