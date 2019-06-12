【移交逃犯】市民圍立會促撤修例變警民衝突，至少２２人受傷送院

《經濟通通訊社１２日專訊》立法會原訂今日恢復二讀辯論《逃犯條例》修訂，上千市民早

晨起重重包圍立會，促當局撤回修訂。立法會主席梁君彥宣布押後會議，但無宣布休會。示威下

午演變成警民衝突，至少政府新聞處表示金鐘至少有２２人受傷送院，其中１５人送瑪麗醫院。



＊群情洶湧反修例，癱瘓告士打道＊



立法會早於凌晨零時發出黃色警示，要求警方在立法會大樓候命、所有訪客要接受安全檢查

、大樓內議員助理人數被限制等措施。

早上８時左右，已有大批市民佔據金鐘附近多條行車線，使交通陷入癱瘓政府總部外的告士

打道亦被佔據，市民在路上架設鐵馬陣防線。而警方一度在添華道向人群發射催淚水劑。

至１１時半，立法會主席梁君彥宣布原訂早上１１時舉行的立法會會議，將會改於較後的時

間舉行，有消息會稍後通知議員。民主黨主席胡志偉則呼籲示威者謹記目標是令立法會會議無法

進行，不要離開。



＊張建宗籲勿以身試法＊



政務司司長張建宗則拍片呼籲佔據馬路的市民盡快返回行人路，使交通盡早回復正常。他亦

呼籲市民保持冷靜和克制，盡早和平散去，不要以身試法。

中午起，有大批示威者在金鐘力寶中心外聚集，並架設鐵馬陣封對開金鐘道東西行全線，以

及電車路，現場東西行交通癱瘓。至下午２時許，人潮進一步聚集，逾萬名市民在政總外告士打

道與警員組成的防線對峙。



＊下午變衝突，警開槍鎮壓＊



另一邊廂，示威者聚集在龍和道、添美道及夏愨道一帶並逼近立法會外防線向警員投掟雜物

，多名警員手持盾牌戒備。其後雙方發生衝突，有警員開槍，向示威者發射布袋彈、胡椒噴霧及

多枚催淚彈，場面十份緊張。

而直到下午４時，在警方武力下，立法會大樓外的示威者後退，多名示威者退至中信大廈，

當中有人受傷倒地。

警務處處長盧偉聰開腔回應警員開槍只是「為了保護同袍」呼籲示威者停止激進暴力行為，

並將今次事件定性為騷亂，籲市民不要進入金鐘。



＊至少２２人受傷，包括警員及傳媒＊



而在事件中，金鐘懷疑有記者頭部受傷，一度失去知覺，情況嚴重。而港台亦有外判司機在

騷亂中受傷，兩人均以送往瑪麗醫院救治。

直至下午６時，政府新聞處表示金鐘至少有２２人受傷送院，其中１５人送瑪麗醫院，其中

一人傷勢較嚴重，現場分流為「紅色」級別。

立法會主席梁君彥已決定今天不會舉行大會會議，而當主席決定有關的會議時間，便會通知

議員重新開會。（ｈｍ）（ｚｚ）

