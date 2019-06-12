【移交逃犯】英外相促港府聆聽市民及國際社會憂慮

《經濟通通訊社１２日專訊》英國駐港總領事館發表外相侯俊偉的聲明，指香港持續示威顯

示社會憂慮修訂《逃犯條例》，呼籲有關各方保持冷靜及和平，促請港府聆聽市民及國際社會的

擔憂，並展開有意義的對話，保障香港的權利、自由以及高度自治，堅持「一國兩制」。

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