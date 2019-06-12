《經濟通通訊社１２日專訊》宏安地產（０１２４３）發盈警，預期截至３月３１日止年度
純利將較去年度盈利減少約７０％，以去年度盈利１８﹒０８億元計，即約５﹒４２億元。
該集團指純利減少主因去年同期出售附屬公司淨收益，以及重新計量一間被分類為合營企業
之公司保留５０％權益之收益而獲確認其他收益減少所致。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
12/06/2019 07:56
【企業盈警】宏安地產（０１２４３）料全年純利減７０％
《經濟通通訊社１２日專訊》宏安地產（０１２４３）發盈警，預期截至３月３１日止年度
純利將較去年度盈利減少約７０％，以去年度盈利１８﹒０８億元計，即約５﹒４２億元。
該集團指純利減少主因去年同期出售附屬公司淨收益，以及重新計量一間被分類為合營企業
之公司保留５０％權益之收益而獲確認其他收益減少所致。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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