【企業盈警】元力（０１９３３）料全年度淨利潤反增

《經濟通通訊社１２日專訊》元力控股（０１９３３）發盈警，繼早前根據１０個月未紅審

核帳目而預期截至３月３１日止年度淨利潤將降後，由於收購洪進國際交易已於２月２８日完成

，因而錄一次性廉價購買利益約１１６０萬元人民幣，令２０１９年度淨利潤將較去年度反而略

有增加。

該集團指該利益乃按按發行對價股份公允值和收購日有關公司可辨認淨資產公允值的差額所

釐定。

該集團預期於本月３０日前公布業績。（ｗｈ）

