  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/06/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４０﹒６億，買工行騰訊建行沽新華中証

　　《經濟通通訊社１２專訊》港股周二高開９８點後，繼續造好。隔晚（１０日）有消息指阿
里巴巴將呈上市申請，更有分析認為，阿里上市或會帶動港股日均成交增加，並吸引更多大型科
企來港上市，刺激港交所（００３８８）拾級而上，而本港地產股亦炒作聯儲局減息，港股午後
最多急漲２７９點，高見２７８５７點，收復２５０天線（２７７４７點），最終全日進帳
２１０點或０﹒７６％，收報２７７８９點。
　
＊北水淨流入金額創近一個月新高＊
　
　　按額度計算，北水全日淨流入４０﹒５９億元人民幣，較上日增加１６﹒８５億元人民幣或
７１％，為５月１４日以來最高。
　　北水淨買入最多的個股依次是工商銀行（０１３９８），騰訊控股（００７００）和建設銀
行（００９３９）；淨賣出最多的依次是新華保險（０１３３６）和中信証券（０６０３０）。
主板成交９１６億元，較昨日大致相若，其中港股通成交１１１﹒１８億元，佔總成交
１２﹒１％。
　
＊北水一追再追工行＊
　
　　隨著美國下月減息機率已高達６７％，消息帶動北水流入內銀，而獲中證監審核通過發行優
先股的工行，獲７﹒９５億北水淨流入，股價升１﹒６％，累計六日已有３１﹒９１億北水淨流
入該股，建行亦獲６﹒３億北水買入，股價漲１﹒３％。騰訊起訴遊戲用戶未經許可直播遊戲，
成為內地首例，周二約６﹒５億北水買入該股。
　　另外，雖然新華保險獲高盛唱好，股價上漲２﹒３％，但仍遭７０７８萬北水沽出，亦有
１４３５萬北水從中信証券淨流出。（ｂｎ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態12/06/2019
全球最有價值品牌 亞馬遜居首
FOCUS11/06/2019
【FOCUS】習特工作晚宴重聚? 專項債大招「預保底」
生財有道11/06/2019
《開市Good Morning》朱紅：騰訊再向上突破空間有限
國際動態11/06/2019
約翰遜高票入閘 倡減稅搶中產票
生財有道10/06/2019
【大灣區】佳兆業：目前美債還本付息壓力不大 境外借款佔38%
生財有道10/06/2019
【大灣區】佳兆業料買地開支280億人幣 土地價值被嚴重低估
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金