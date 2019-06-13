《日出而作》政總今明兩日暫停開放，美股偏軟，油價跌４％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２６００４．８３ 跌 ４３．６８點╱０．１７％

標普５００ ２８７９．８４ 跌 ５．８８點╱０．２０％

納斯達克 ７７９２．７２ 跌 ２９．８５點╱０．３８％

倫敦富時１００ ７３６７．６２ 跌 ３０．８３點╱０．４２％

法蘭克福ＤＡＸ １２１１５．６８ 跌 ４０．１３點╱０．３３％

巴黎ＣＡＣ４０ ５３７４．９２ 跌 ３３．５３點╱０．６２％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．４６，歐元兌美元１．１２９５



《最新資訊》﹡美國５月通脹僅升０﹒１％，儲局減息機會增

﹡標普預計聯儲局最早９月減息２５個點子

﹡美元受壓能源股領跌，美債息下跌

﹡關注聯儲局利率政策，美元向好

﹡中移動獲發牌後啟首輪採購，料工程投資３９０億人幣

﹡美官員特朗普或在Ｇ２０峰會與習近平討論香港問題

﹡特朗普相信中國與香港能解決逃犯條例分歧

﹡醫管局截至昨晚１０時，有７２人在衝突中受傷送院

﹡警方拘Ｔｅｌｅｇｒａｍ群組一名管理員，涉公眾妨擾

﹡傳華為向電訊巨擘Ｖｅｒｉｚｏｎ索逾十億美元專利費

﹡特朗普有預感中美將達成協議，惟雙方關係變得敏感

﹡海南農業農村廳否認研製出預防非洲豬瘟病毒注射劑

﹡高萌科技（０８０６５）料由虧轉盈，收益及毛利增加

﹡乙德投資（０６１８２）料全年除稅後溢利大減５０％

﹡位元堂（００８９７）料全年虧損大減或錄得盈利

﹡金利豐金融（０１０３１）料全年純利顯著下跌

﹡Ｖｉｓａ本港邁向無現金社會，逾半港人料仍需最少７年

﹡中國飛機租賃（０１８４８）出售兩架飛機予ＣＡＧ

﹡民生金融（００２４５）斥１０００萬美元認購內房票據，年息逾１０％

﹡民生國際（００９３８）全年虧損擴至１﹒２９億元，不派息

﹡民眾金融（００２７９）遭追還款９１６４萬美元，將與貸方磋商

﹡宏基資本（０２２８８）全年純利增９﹒６倍，派末期息６仙

﹡建發國際（０１９０８）逾２７億元人幣購廣西南寧綜合項目地皮

﹡培力（０１４９８）發逾１５５４萬新股，償還３０００萬元股東貸款

﹡康希諾（０６１８５）訂研發協議，探索用細菌菌蛻為疫苗獨立佐劑

﹡晶苑（０２２３２）擴非中國地區產能，料產生成本１４００萬美元

﹡僑雄（００３８１）九名現任及前任董事遭上市委員會譴責違規

﹡摩通區塊鏈匯款平台獲全球２５０銀行加入，包括創興（０１１１１）

﹡寰亞傳媒（０８０７５）九個月虧損減至近７５８２萬，不派息

﹡騰訊（００７００）金軟合推《劍網３：指尖江湖》，內地下載封王



《國企紅籌》﹡太保（２６０１）５月壽險產險收入分別增一成及９％

﹡聯想集團（００９９２）附屬發可換股優先股籌３億美元



《神州民企》﹡吉利（００１７５）與ＬＧ化學組合營拓產銷電動汽車電池業務



《中國要聞》﹡央企控股上市公司股權激勵方案醞釀出台

﹡中證協培訓內容科創板股票不得選號，簡稱最多８個字

﹡李克強指出推進通關便利化，與更多國家商簽自貿協定

