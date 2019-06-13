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即市新聞

13/06/2019 07:50

《華爾街內望》美元受壓能源股領跌，美債息下跌

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國股市周三（１２日）偏軟，因美國減息預期升溫拖累銀行
股下跌，同時能源股亦跟隨油價走低。
　　道指收低４３點或０﹒２％，至２６００４點；標普５００指數收跌５點或０﹒２％，報
２８７９點；納指下跌２９點或０﹒４％，報７７９２點。
　　標普能源指數下跌１﹒４％，在標普１１個板塊中跌幅最大，因需求憂慮導致美國原油價格
急跌４％。
　　標普５００公用股收漲１﹒３％，為今日表現最好的板塊，而銀行股則下跌１﹒４％。
　　消息人士稱，距離美國及中國領導人擬議的會談還剩不到三周的時間，雙方幾乎沒有做任何
準備。美國總統特朗普再次威脅，除非達成協議，否則將對更多中國商品加徵關稅。
　　大量收入來自中國的半導體股下跌，費城半導體指數下跌２﹒３％。美光科技、應用材料及
科林研發跌幅均超過５％。
　　Ｆａｃｅｂｏｏｋ股價下跌１﹒７％，此前有報道稱，公司的內部電郵似乎顯示行政總裁朱
克伯格或與公司不當私隱做法有關。
　　美債孳息率曲線趨陡，此前通脹數據疲弱拉低短債債息，顯示市場對聯儲局將減息的預期增
強。
　　反映市場減息預期的兩年期美債收益率跌５個點子，報１﹒８８％。長債方面，１０年期美
債息下跌２個點子，至２﹒１３％。（ｍｎ）

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