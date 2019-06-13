《華爾街內望》美元受壓能源股領跌，美債息下跌

《經濟通通訊社１３日專訊》美國股市周三（１２日）偏軟，因美國減息預期升溫拖累銀行

股下跌，同時能源股亦跟隨油價走低。

道指收低４３點或０﹒２％，至２６００４點；標普５００指數收跌５點或０﹒２％，報

２８７９點；納指下跌２９點或０﹒４％，報７７９２點。

標普能源指數下跌１﹒４％，在標普１１個板塊中跌幅最大，因需求憂慮導致美國原油價格

急跌４％。

標普５００公用股收漲１﹒３％，為今日表現最好的板塊，而銀行股則下跌１﹒４％。

消息人士稱，距離美國及中國領導人擬議的會談還剩不到三周的時間，雙方幾乎沒有做任何

準備。美國總統特朗普再次威脅，除非達成協議，否則將對更多中國商品加徵關稅。

大量收入來自中國的半導體股下跌，費城半導體指數下跌２﹒３％。美光科技、應用材料及

科林研發跌幅均超過５％。

Ｆａｃｅｂｏｏｋ股價下跌１﹒７％，此前有報道稱，公司的內部電郵似乎顯示行政總裁朱

克伯格或與公司不當私隱做法有關。

美債孳息率曲線趨陡，此前通脹數據疲弱拉低短債債息，顯示市場對聯儲局將減息的預期增

強。

反映市場減息預期的兩年期美債收益率跌５個點子，報１﹒８８％。長債方面，１０年期美

債息下跌２個點子，至２﹒１３％。（ｍｎ）

