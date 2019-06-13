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即市新聞

13/06/2019 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》債券的應計利息

　　《運籌帷幄》大部分債券，包括外匯基金債券都是每半年支付利息一次的。債券賣方在對上
一次收取付息日期至出售債券日期期間，持有債券所賺得的利息，被稱為應計利息。根據市場慣
例，外匯基金債券的買賣價並不涉及應計利息。購買外匯基金債券的人士須在買入價以外，另向
賣方支付一筆應計利息，即等同對上一次派付利息日期至交收日期期間，應賺得利息的金額。平
日只買賣股票的朋友可能會對此感到非常不習慣，因買入股票者是沒有需要向賣出股票者支付利
息的。買入股價者所需支付的，只不過是股票成交價和交易使費，且會有股息的收入。
　　外匯基金債券投標參考資料中，大家於價格╱孳息表中可參閱的資料，包括股份代號、發行
日期、到期日、年期、票面息率、發行總額、金管局截止投標日期、公眾人士經中央結算投標的
截止日期、經中央結算投標修改的最後限期、經中央結算投標結果的公布日期和在香港聯合交易
所開始買賣的日期。債券買賣雖然較股票買賣的風險為低，投資者仍須於入市前小心了解市況。
由於債券買賣屬於長線投資，較股票買賣為闊的買賣差價、較疏落的交投與較低的價格波幅，均
令短線炒賣者的走位空間不大。因此，在決定入市前，我們應仔細研究清楚長短期經濟情況與利
率走勢，才選擇適合自己的債券作長線投資。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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