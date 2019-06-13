《國金與投資－曾廣標》對逃犯條例的不同認知

《國金與投資》逃犯條例修訂引來的對抗越演越烈，反對派周三（１２日）發動包圍立法會

一早便有數萬人響應，逼使議會無法開會就有關法案展開二讀辯論，「流會」的同時，示威者佔

領了金鐘數條主要街道，與警方展開暴力抗爭，及至中午後，示威者一度突破警方防線衝向立法

會大樓，警方加強武力鎮壓，除了催淚氣之外，還動用了塑膠子彈，才把示威者逼退，警方指摘

這是一場暴動，而反對派則指責警方以過分的武力打壓示威者。入夜後，佔領群眾擴散至中環一

帶，警方亦加強清場。



＊暴力對抗持續，股樓均會受壓＊



特首林鄭表示痛心之餘，強調不會撤回草案，但立法會會議何時可以召開，各黨派到時如何

交鋒，還有很多變數，看來，會場和街頭的暴力抗爭不是短期內便可以解決，而這必定會影響香

港的投資情緒，股市和樓市短期內均會受壓。



外國傳媒也很關心香港的局勢發展，大部分重要的國際新聞網站，包括國際財經網站，都以

頭條和專題報道發生在香港的街頭大混戰。ＣＮＮ、ＢＢＣ以至半島電視台等名牌網站都長篇大

論，就連ＣＮＢＣ及彭博等財經網站，亦不甘後人。港股恆指即日下跌了４８０點，財經網站都

認為街頭混戰影響了投資情緒，但由於香港跌市沒有擴散到其他地方，因此，被視為單一的本地

政治事件。



＊國際傳媒為何撐「反送中」？＊



逃犯條例修訂被各大媒體視為極度爭議的事件，各大國際新聞網站大多對中港進一步融合抱

著懷疑態度，兼且美歐政府表態關注，因此，立場大多站在反對派的一邊，認為把疑犯移交中國

內地，會令到香港人及在港的外國人的人身安全失去保障。中國的司法執行情況一向備受外界批

評，因此，所謂「反送中」，被國際媒體視為香港主流民意。



＊鏡頭下港警方被動反擊＊



不過，作為國際級傳媒，各大台對於示威和騷亂的責任大多能較客觀的報道，指出主要是由

示威者向警方先作出暴力挑釁和衝擊。唯有ＢＢＣ的記者可能遲到現場，引述示威者指警方無理

向他們動武。事實上，從國際的標準而言，港警已屬於頗為克制，在各國電視鏡頭前顯得克制及

主要只是自衛還擊，因此，國際級傳媒大多沒有批評港警濫用武力。



＊條例方便拘補異見分子？＊



各大台都試圖解構風波的來龍去脈，但較多是從反對派的角度來看問題，即認為香港特區政

府不斷迎合北京，使香港人享受的自由和法治不斷被削弱，而民主化進程亦停滯不前。林鄭今次

主動建議互換逃犯，更會使北京有借口在香港拘捕異見人士。而為了方便把殺人疑犯移交台灣的

說法，卻很難自圓其說。



＊修改後主要針對刑事疑犯＊



不過，較少報道的是，現時的逃犯條例草案已經過較大修改，希望爭取商界在議會的代表們

的支持，這包括主要只是針對刑期達到七年的刑事疑犯，同時要由中央的檢察部門提出，涉及政

治和宗教異見的罪犯肯定不會移交，而每個案例，都要得到香港法庭和特首的批准。



＊反一黨專制會被送交內地？＊



上星期日，有數以十萬計的人士上街「反送中」，某香港電視台現場做訪問，發覺很多人對

於有關條例有很大的認知不足，例如，受訪者都認為在港反對一黨專政，日後可能會被引渡到中

國內地受審。而事實上，不僅政治犯肯定不會被移交，而香港作為「兩制特區」，回歸以來港人

都享有表達反對一黨專政的自由，甚至連法輪功也可在香港公開宣傳。因此，青少年被鼓勵參加

抗爭甚至是暴力抗爭，很可能是受了蒙騙，而推銷暴力抗爭，是很不道德的行為。



＊加入妖魔化中國內地制度＊



修例最可能受影響的是與內地有生意來往的商界人士，在厲行反貪之前，向官員送禮是普遍

的現象，而一旦被追究起來，商界人士擔心在香港也會墮入內地法網。然而，經過修改之後，香

港商界大多明白法案不是針對他們，應該擔心的是一些取得了香港居留權的內地巨富。



香港社會參與妖魔化中國內地的人不少，而在貿易戰之際，美國以至其他西方國家，也更加

針對內地制度進行批評，港人所接觸的大多是親西方的解說，今次的反叛之心就更大了，不惜癱

瘓社會正常運作，甚至要求國際社會介入。



＊應堅持和平理性非暴力＊



若街戰持續上演，定必會影響香港的經濟，而股市作為經濟的寒暑表，也會受壓，不過，所

謂美歐會制裁香港，則從利害關係而言，發生的可能性還是很微。我認為，不同意見可以討論及

爭辯，可以和平地表達訴求和進行爭取，但願各方都可以盡快回復理性！

《資深評論員 曾廣標》

