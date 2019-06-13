《行內行外－梁崇讓》新經濟世代下衍生的弊端

《行內行外》現今世代很多人士皆娓娓談論有關虛擬世界和ＡＩ年代的看法，虛擬貨幣曾經

風靡一時，但自受多國政府和監管機構出手遏制後已漸趨平靜，新經濟汽車股特斯拉也曾意氣風

發，股價節節上升，現今卻困難重重，除了財政出現問題外，更是官非纏身，已有基金界人士和

評級機構對其前景感到悲觀，內地的共享單車相互競爭激烈，倒閉潮紛至沓來，其後遺症仍在發

酵中，共享民宿企業良莠不齊，衍生問題多多，倒閉潮不絕。近年在香港上市的中國共享企業美

團點評（０３６９０）和剛在美國上市的Ｕｂｅｒ股價表現均不如理想。



＊新經濟股非天下無敵＊



綜觀而言，近年所吹噓的新經濟股並非如經濟學者所說那般天下無敵，前程似錦，只是由於

大部分新經濟產品一般都為普羅市民帶來方便，因此大家樂意接受而已，而事實很多新經濟企業

產品或服務，部分沒有法例規管，或可以說是法規追不上發展，甚至可算是挑戰舊有法例，位處

灰色地帶。記憶所及，有內地一線城市，曾禁止輕型電單車在道路上行走，但共享單車和單車外

賣或送貨，為貪方便和效率，全用這類電動單車送餐，至於共享民宿和共享汽車有否違反保險和

發牌條例？有否涉及安全問題？則有待當局和公眾去評論了！



不過在金融業的範疇上，監管卻從不鬆懈，近年有關當局不斷加大收緊受規管法團和中介人

士的力度，去年上市規則修訂如主板上市公司停牌１８個月，創業板上市公司停牌１２個月，如

未能滿足港交所（００３８８）對復牌的要求，公司會被港交所除牌；另有關核數師財務報告的

意見也可決定上市公司的命運，這對核數師和上市公司都構成壓力，一旦核數師發出的報告有所

保留意見，相信投資者都會避之則吉，對上市公司的營運自然加添壓力。



＊虛擬傳統料血戰連場＊



今年１０月針對股票按揭的新例正式生效，對業內零佣金下競爭的證券中介法團和融資困難

的上市公司來說，更是在傷口灑鹽。而為了加強對中介人的監管，同時達至前置式及風險為本的

監管方針，證監會革新發牌程序，讓證監會能在初期識別公司牌照的申請人，有可能潛在的監管

問題，同時更容易評估申請人是否符合適當人選的資格，可見新經濟的發展並未能為金融證券業

帶來新的商機，受惠的只有能改革上市制度和享有特權的港交所而已。



當然有關當局仍會不停推銷金融科技發展的重要性，最明顯的便是近年積極推行手機支付和

虛擬銀行，日前虛擬銀行牌照已相繼批出，而成立的機構全部來頭不少，預計最快年內開業，雖

然因虛擬銀行的背景實力雄厚，前景多被同業看好，料其規模會急速擴大，但彭博卻發表分析估

計虛擬銀行未來５年的盈利遠不及現時的傳統銀行，因此傳統銀行目前的優勢仍難於被虛擬銀行

取代，不過既然有虛擬兩字，虛擬銀行的創新金融科技服務能否殺出一條血路，仍有待觀察。相

信日後傳統銀行和虛擬銀行的競爭當會血戰連場，除了企業商業模式有所比拼外，相信運用ＡＩ

的比拼也是無可避免。



＊金融業裁員陸續有來？＊



後記：行在科技前端的機械人初創企業也告倒閉，今年已有兩大初創明星Ｃｏｚｍｏ的開發

公司Ａｎｋｉ和Ｌａｕｎｄｒｏｉｄ開發商倒閉，早前更有報告指出利用ＡＩ所得的投資回報率

比傳統的基金經理還低。但上周仍再度傳出匯控（００００５）裁員消息，除了去年花旗宣布未

來五年會削減技術和營運員工一半至一萬名，原來的工作將由計算機處理，今年法興和貝萊德也

曾聲稱裁員，宣布全以ＡＩ和大數據取代，而基金經理的角色也漸被淘汰，尤其現時的被動基金

，都可用利用電腦作為操盤手，金融業發展趨勢正是結構上的改變，如現時裁減人手的消息只是

發展金融科技的序幕，那日後金融業裁員的動作將會陸續有來？預料傳統的金融從業員前景令人

擔心，最不幸的還是有關當局和勞工組織從沒有關心過金融業弱勢群體的生存空間。

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

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