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13/06/2019 10:54

《投資觀點－施宏毅》英國脫歐２﹒０：英國最後兩條脫歐之路

　　《投資觀點》在６月７日，文翠珊正式退出保守黨黨魁，並在７月的時候辭去成為英國首相
。意味著英國快要選出新的黨魁成為新的首相，繼續處理脫歐的事宜。以時間計，最新的脫歐限
期為本年１０月３１日。剩餘四個多月的時間，一邊要選舉新的人選，一邊要跟歐盟達成新的協
議，何謂難上加難。我們能從文翠珊之前提過的脫歐協議，以及新的候選人政治取態和立場，來
推算英國之後的去向走勢。
　　文翠珊下台的導火線是，她提出的三次？歐全被推翻。首先他建議有協議脫歐，但代價是給
予３９０億英鎊，２１個月留脫過渡期，和北愛爾蘭的最後擔保方案。現時英國和歐盟的關係就
如將要離婚的夫婦一樣，關係差劣，既要比分手費，又要繼續唔跟對方相處，更要把自己的兒子
（北愛爾蘭）讓給對方。財地兼失的方案當然會被英國國會推翻。
　　到了第二次議案就是無協議脫歐，既然國會不同意有協議離開，便來過硬脫歐，但最終都是
失敗。
　　第三次最後方案，她再拿出第一次的協議，加上若成功通過國會，她便會下台，讓其他適合
候選人，跟歐盟商討。最後雖然沒有通過，但她仍是下台收場。
　　現在最熱門候選人是約翰遜，他是前外交大臣及倫敦市長，支持度有４０％，深得民心。同
時他是強硬脫歐派，更揚言最好的協議就是沒有協議。　因此市場預期若然是他勝出選舉，英國
便會無協議硬脫歐。
　　經歷了這三次議案，英國剩下兩條脫歐路徑。一是選出更適合人選，成功跟歐盟爭取更好協
議。二是拖到最後限期，無協議硬脫歐。我們便拭目以待，７月選出的新首相如何帶領英國脫歐
。《「我要做股神」專頁創辦人　施宏毅》

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