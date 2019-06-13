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13/06/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社１３日專訊》不少藍籌股就派發股息已陸續「除淨」，吉利（００１７５）
末期息３５仙，以及中生製藥（０１１７７）第一次中期息２仙及末期息２仙，均於本周五
（１４日）除淨。
　　四大內銀股中，中行（０３９８８）及農行（０１２８８）已先後除息，工行
（０１３９８）及建行（００９３９）除淨日分別是本月２５日及７月２日，分別派末期息
２５﹒０６分人幣及３０﹒６分人幣。　
　　上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過
戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資應加
以留意。
　
　表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
　上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　截止過戶　　　　開始買賣
　　
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　浩倫農科（０１０７３）　合併後二供三　１３╱０６　１７╱６－１８╱６　０４╱０７
　　　　　　　　　　　　　，供股價５２仙　　
　華彩控股（０１３７１）　十合一　　　　１４╱０６　　　　　－　　　　　　　－
　東方明珠（００６３２）　二十合一　　　１７╱０６　　　　　－　　　　　　　－
　藥明康德（０２３５９）　十送四紅股　　１７╱０６　１９╱６－２５╱６　２７╱０６
　滿地科技（０１４００）　十合一　　　　１９╱０６　　　　　－　　　　　　　－　
　冠華國際（００５３９）　十合一　　　　２４╱０６　　　　　－　　　　　　　－
　九台農銀（０６１２２）　一百送五紅股　２４╱０６　２６╱６－２╱７　　１６╱０８
　先施　　（００２４４）　五供三，　　　２５╱０６　２７╱６－４╱７　　３１╱０７
　　　　　　　　　　　　　供股價２６仙
　元征科技（０２４８８）　十送二紅股　　２８╱０６　　３╱７－８╱７　　２４╱０７
　環能國際（０１１０２）　二十合一　　　０２╱０７　　　　　－　　　　　　　－
　麗珠醫藥（０１５１３）　十送三紅股　　０３╱０７　　５╱７－１０╱７　２９╱０７　
　山東黃金（０１７８７）　十送四紅股　　０３╱０７　　５╱７－１０╱７　２１╱０８
　新煮意　（０８１７９）　二供一，　　　１０╱０７　１２╱７－１８╱７　２１╱０８　
　　　　　　　　　　　　　供股價２﹒４８仙
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　表列１個月內藍籌股除息日期：　
　
　藍籌股（編號）　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　　　除淨日期　　
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　吉利汽車（００１７５）　　　末期息３５仙　　　　　　　　　　　　１４╱０６
　生物製藥（０１１７７）　　　第一次中期息２仙，末期息２仙　　　　１４╱０６
　中海外　（００６８８）　　　末期息５０仙　　　　　　　　　　　　１８╱０６
　華潤置地（０１１０９）　　　末期息人民幣９４﹒９分　　　　　　　１８╱０６
　領展基金（００８２３）　　　末期息１﹒４０５５元　　　　　　　　１９╱０６
　中石油　（００８５７）　　　末期息人民幣６﹒２７１分　　　　　　２０╱０６
　　　　　　　　　　　　　　　特別股息人民幣２﹒７２９分　　　　　２０╱０６
　工商銀行（０１３９８）　　　末期息人民幣２５﹒０６分　　　　　　２５╱０６
　交通銀行（０３３２８）　　　末期息人民幣３０分　　　　　　　　　２５╱０６
　中國神華（０１０８８）　　　末期息人民幣８８分　　　　　　　　　２７╱０６
　建設銀行（００９３９）　　　末期息人民幣３０﹒６分　　　　　　　０２╱０７　
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｓｃ）

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