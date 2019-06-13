《專家之言－李偉傑》Ｇ２０峰會舉行前，港股維持窄幅上落格局

《專家之言》特朗普、加關稅及貿易戰等關鍵字仍然在金融市場裏揮之不去，基本上該三個

元素亦成為為市場舞高弄低的關鍵鎖匙。在五月初開始，美國對早前十一輪的中美貿易談判會議

上表示，未能達成協議後，美方隨即向內地提高徵收關稅，大市由四月中高位調整至今，已超過

３５００點水平，在上周恆指一到失守２６７００點位置，惟在該天１４日ＲＳＩ低於２５水平

已呈現超賣狀況，及後在未有進一步出現壞消息下，加上預料環球仍繼續以貨幣寬鬆政策主導，

資金趁低位入市部署。



＊調整市為投資者帶來低位部署機會＊



內地公布《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》中指出，允許將地

方政府專項債券作為符合條件的重大項目資本金，積極鼓勵金融機構提供配套融資支持，鼓勵專

項債券發行時採取本金分期償還方式，消息當然對基建板塊帶來正面幫助，消息刺激一眾基建股

、水泥股及機械設備股份做好，消息雖好，但剛巧隔日遇着調整市，馬上火氣全消，亦提供機會

能在低位再次部署。



＊中美貿易摩擦持續，主題板塊炒作時間短＊



港股幾個箭步衝上２５０天線水平後，反彈超過１１００點後再次回軟，在市場缺乏持貨信

心，加上內地在急升後進行整固，相信在本月２８日至２９日在日本召開的Ｇ２０峰會前，港股

可維持在２６５００點至２８０００點水平波動。由於市場最關注中美貿易摩擦何時得到淡化，

見現時雙方在不同層面上角力，先由貿易差距問題到科技，再引伸近期大豆、稀土、豬肉，現在

你一拳我一腳，當然在投資市場角度寄望能化解分歧達成協議，惟早前的十一輪談判亦未能化解

問題，相信情況應繼續以燃燒時間來換取談判空間，還看金融市場何時接受中美雙方關係已成僵

局的事實，整體已持盈保泰，等待內地有行業政策扶持消息時，推入板塊流轉兩三天後在等待下

一個主題出現，在近期市況氣氛仍然不穩下，主題板塊仍炒不過三天。《財經評論員 李偉傑》

（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

