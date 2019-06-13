《經濟通通訊社１３日專訊》高萌科技（０８０６５）料與去年三月底止年度的虧損相比較
，預期今年同期可能錄得盈利。公司指盈利乃主要由於期內並無出現重大上市開支；及收益及毛
利增加。有關公告高萌科技預期將於下月十九日刊發。（ｓｃ）
13/06/2019 08:40
【企業盈喜】高萌科技（８０６５）料由虧轉盈，收益及毛利增加
《經濟通通訊社１３日專訊》高萌科技（０８０６５）料與去年三月底止年度的虧損相比較
，預期今年同期可能錄得盈利。公司指盈利乃主要由於期內並無出現重大上市開支；及收益及毛
利增加。有關公告高萌科技預期將於下月十九日刊發。（ｓｃ）
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